Массовое убийство в больнице Потсдама

Главная подозреваемая - 51-летняя медсестра. Она уже задержана. В учрежденииона проработала 20 лет. Местные СМИ приводят подробности: вчера женщинапризналась в содеянном мужу, и тот незамедлительно вызвал полицию. О мотивахзлоумышленницы пока не сообщается.Следователи предполагают, что орудием убийства был нож. Жертвами нападениястали две тяжелобольные женщины и двое мужчин, которые с детства жили вспециализированном центре для инвалидов.