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Массовой акцией протеста была встречена Ангела Меркель в саксонском Хемнице

Массовой акцией протеста была встречена Ангела Меркель в саксонском Хемнице

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