Массовую драку устроили депутаты в Сумской области Украины

Не спорами, а кулаками! Массовую драку устроили депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины. Конфликт произошел между сторонниками и противниками мэра города прямо во время заседания.

Наиболее буйных, а ими оказались целых 50 человек, полиции пришлось вывести из зала и доставить в отделение. Также сообщается о четверых пострадавших.