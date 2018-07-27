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Массовую драку устроили депутаты в Сумской области Украины
Не спорами, а кулаками! Массовую драку устроили депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины. Конфликт произошел между сторонниками и противниками мэра города прямо во время заседания.
Наиболее буйных, а ими оказались целых 50 человек, полиции пришлось вывести из зала и доставить в отделение. Также сообщается о четверых пострадавших.
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