Массовые протесты охватили 31 октября сразу несколько стран ЕС. В Германии молодежь вышла на улицы с требованием не вводить обязательный призыв в армию, снизить расходы на войну и повысить уровень жизни. В десятках городов ФРГ участие в манифестациях приняли около 100 тыс. человек. Полиция применяла для разгона участников мирных акций водометы и слезоточивый газ.

Во Франции в акциях протеста приняли участие не менее 300 тыс. человек. Жандармы избивали активистов дубинками, применяли слезоточивый газ, проводили жесткие задержания. В общей сложности арестовано около 500 человек.

В Италии недовольство граждан также вызвано падением уровня жизни. Правительство наращивает военные расходы в ущерб экономической стабильности в стране. Полиция также не церемонилась с народом.

Протесты дошли и до Швейцарии. Люди недовольны стоимостью жилья, продуктов и обучения. Выступают против войны в секторе Газа и подъема фашизма. В Цюрихе правоохранители против мирных граждан применяли водометы и слезоточивый газ. Пострадали и те, кто просто в этот момент вышел на улицы из дома.