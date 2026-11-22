Десятки тысяч человек вышли накануне на улицы португальской столицы. Участники манифестации, которой не помешал даже проливной дождь, протестовали против резкого падения уровня жизни и правительственного равнодушия к социальным проблемам в целом.

Португальцев вывел на улицы Лиссабона крупнейший профсоюз страны: зарплаты не поспевают за инфляцией, а цены на жилье растут так стремительно, что оно больше не по карману сотням тысяч португальцев. Положение граждан усугубляет резкий рост цен на автомобильное топливо, который влечет за собой немедленное подорожание всех товаров, включая продовольствие.

Португальцы возлагали надежды на парламент, но он готовится принять самый антинародный, по мнению профсоюзов, бюджет за многие десятилетия.

24 ноября, когда ожидается последнее голосование, всю Португалию охватит забастовка, а на улицы выйдут миллионы, к этому призывают все партии и профсоюзы страны.