Очередные выходные в Европе еще сильнее обнажили раскол в обществе. Массовые протесты, вызванные социальным и экономическим тупиком, охватили уже 7 стран: Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Австрию, Швейцарию, Албанию. Мирные демонстрации умышленно спровоцировали, и те мгновенно переросли в столкновения с полицией. Силовики сразу объяснили всем права и свободы дубинками, водометами и слезоточивым газом. Только по предварительным данным, число задержанных - свыше тысячи человек.

Франция. Местные старшеклассники сегодня возобновили блокаду учебных заведений. Под замком - 41 лицей в Париже, Марселе, Тулузе. Национальный союз студентов объявил завтра "черным днем университетов" и призвал к тотальной блокировке вузов, а уже в четверг, 5 ноября, к масштабным уличным акциям и всеобщей забастовке.

Германия. Здесь молодежные движения анонсировали новые выступления на 20 ноября. И что поразительно: реакция европейских лидеров, как под копирку, демонстрирует политику двойных стандартов. Канцлер ФРГ Мерц потребовал максимально жестко разобраться с недовольными. При этом, когда подобные демонстрации происходят за пределами Евросоюза, Берлин и Париж бьются в экстазе от "борьбы за свободу" и грозят санкциями за разгоны. Но как только стоит "вспыхнуть" собственным городам, принципы евродемократии уступают место евро-дубинкам.