Массовые акции протеста - неприятные осложнения коронавирусной инфекции

Общенациональная забастовка в США

США в ожидании новой волны беспорядков. Сегодня в 25 американских городах объявлена общенациональная забастовка в поддержку прав афроамериканцев. Организатор - американский профсоюз, представляющий интересы более двух миллионов работников сферы обслуживания. Именно она несет колоссальные убытки от введенных карантинных ограничений.

Улицы Портленда и Сиэтла - снова арена боевых действий

Вчера в Портленде, после того как недовольные полностью снесли ограждения возле здания Федерального суда, силовики применили слезоточивый газ, перцовые шарики и другие средства разгона толпы. Задержаны десятки человек.

Не менее 12 полицейских пострадали в Сиэтле. Протесты проходили мирно до тех пор, пока на улицах не

. По информации полиции, они были хорошо организованы и целенаправленно громили определенные здания (в том числе муниципальный суд). Впрочем, не брезговали грабежом магазинов. В стражей порядка летели фейерверки, камни и бутылки.

Уличные беспорядки в центре деловой столицы Германии