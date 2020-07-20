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Массовые акции протеста - неприятные осложнения коронавирусной инфекции
Общенациональная забастовка в США
США в ожидании новой волны беспорядков. Сегодня в 25 американских городах объявлена общенациональная забастовка в поддержку прав афроамериканцев. Организатор - американский профсоюз, представляющий интересы более двух миллионов работников сферы обслуживания. Именно она несет колоссальные убытки от введенных карантинных ограничений.
Улицы Портленда и Сиэтла - снова арена боевых действий
Вчера в Портленде, после того как недовольные полностью снесли ограждения возле здания Федерального суда, силовики применили слезоточивый газ, перцовые шарики и другие средства разгона толпы. Задержаны десятки человек.
Не менее 12 полицейских пострадали в Сиэтле. Протесты проходили мирно до тех пор, пока на улицах не
. По информации полиции, они были хорошо организованы и целенаправленно громили определенные здания (в том числе муниципальный суд). Впрочем, не брезговали грабежом магазинов. В стражей порядка летели фейерверки, камни и бутылки.
Уличные беспорядки в центре деловой столицы Германии
А полиция Франкфурта-на-Майне расследует уличные беспорядки, охватившие в минувшие выходные центр деловой столицы Германии. Начиналось все с вечеринки под открытым небом на Оперной площади. Началась потасовка, которая быстро переросла в массовую драку. В прибывших полицейских зачинщики хаоса швыряли бутылки и файеры под аплодисменты толпы. Около 40 человек арестованы. Ранения получили пятеро стражей порядка.
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