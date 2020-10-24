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Массовые акции протеста проходят в Польше
В Польше не прекращаютсяпротесты недовольных решением Конституционного суда,которое запрещает делать аборты, если у плода обнаружили неизлечимую патологию.Активисты уже назвали законопроект нарушающим права человека. Ведь именно этимположением обосновывалось примерно 98% операций, которые легально провели вПольше в прошлом году. Манифестанты прошлись по главным улицам городов. Мирноепоначалу шествие завершилось стычками с полицией. Для разгона митингующихправоохранители применили светодымовые шашки. Особо агрессивные были задержаны.
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