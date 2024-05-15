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Массовые акции протеста в Грузии продолжались всю ночь

Всю ночь продолжались массовые акции протеста в Тбилиси и Батуми. В грузинской столице толпа блокировала движение по центральным улицам города. Полиция днем жестко пресекала попытки манифестантов спровоцировать столкновения. У стен парламента были задержания, к нарушителям порядка применялась сила.

Правящая партия отказываться от закона об иноагентах, который принят в третьем чтении, не намерена. При этом президент страны заявила, что наложит на документ вето.

Налицо и внешнее давление: Евросоюз объявил, что закон об иноагентах препятствует поступательному движению страны к евроинтеграции. Жестко осудили этот документ и Штаты.

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