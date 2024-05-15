Массовые акции протеста в Грузии продолжались всю ночь

Всю ночь продолжались массовые акции протеста в Тбилиси и Батуми. В грузинской столице толпа блокировала движение по центральным улицам города. Полиция днем жестко пресекала попытки манифестантов спровоцировать столкновения. У стен парламента были задержания, к нарушителям порядка применялась сила.



Правящая партия отказываться от закона об иноагентах, который принят в третьем чтении, не намерена. При этом президент страны заявила, что наложит на документ вето.