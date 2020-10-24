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Массовые акции протеста в Польше

Польша третий день выходит на протест против нового закона об абортах. Сегодня демонстрации проходят во Вроцлаве, Познани, Кракове и других крупных городах. Протестующие считают законопроект, фактически запрещающий аборты в стране, нарушением прав человека. Так накануне поначалу мирное шествие завершилось стычками с полицией. Для разгона митингующих правоохранители применили свето-дымовые шашки, слезоточивый газ и дубинки. Особо агрессивные были задержаны.

Демонстрации продолжаются вопреки правительственному запрету на проведение публичных собраний. Табу действует в рамках мер, направленных на сдерживание рекордного всплеска коронавируса. С сегодняшнего дня вся территория Польши объявлена красной зоной. Ежедневно здесь фиксируют более 10 тысяч новых случаев заражения. Сегодня стало известно, что инфекцию подхватил и глава страны Анджей Дуда.

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