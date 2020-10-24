Массовые акции протеста в Польше

Польша третий день выходит на протест против нового закона об абортах. Сегодня демонстрации проходят во Вроцлаве, Познани, Кракове и других крупных городах. Протестующие считают законопроект, фактически запрещающий аборты в стране, нарушением прав человека. Так накануне поначалу мирное шествие завершилось стычками с полицией. Для разгона митингующих правоохранители применили свето-дымовые шашки, слезоточивый газ и дубинки. Особо агрессивные были задержаны.