В Тбилиси продолжаются массовые акции протеста против принятия местным парламентом закона об иноагентах. Накануне толпа провоцировала полицию на столкновения. Но стычки в серьезное противостояние не переросли. Манифестанты промаршировали по городу, всячески демонстрируя свою готовность взять под контроль улицы Тбилиси.

Организаторами протестов выступили молодежные организации - из числа тех самых, кому новый закон гарантирует малопочтенное звание иностранных агентов. Большинство общественных движений страны финансируется либо Евросоюзом, либо Штатами: по новому закону подобные структуры должны публично признать тот факт, что политической деятельностью они занимаются за чужой счет и в чужих интересах.

