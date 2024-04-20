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Массовые акции протеста проходят в Грузии
В Тбилиси продолжаются массовые акции протеста против принятия местным парламентом закона об иноагентах. Накануне толпа провоцировала полицию на столкновения. Но стычки в серьезное противостояние не переросли. Манифестанты промаршировали по городу, всячески демонстрируя свою готовность взять под контроль улицы Тбилиси.
Организаторами протестов выступили молодежные организации - из числа тех самых, кому новый закон гарантирует малопочтенное звание иностранных агентов. Большинство общественных движений страны финансируется либо Евросоюзом, либо Штатами: по новому закону подобные структуры должны публично признать тот факт, что политической деятельностью они занимаются за чужой счет и в чужих интересах.
Президент Грузии заявила, что на закон будет наложено вето. ЕС, в свою очередь, пообещал официальному Тбилиси серьезные проблемы. Однако парламентское большинство упорно работает над принятием документа: за него уже проголосовали в первом чтении.
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