Массовые акции против антисемитизма прошли во Франции

Митинги прошли в каждом втором департаменте. В Париже собрались десятки тысяч человек. Поводом стали антисемитские высказывания участников движения "желтых жилетов". В частности, инцидент, когда толпа едва не напала на философа Алена Финкелькраута. До этого многие еврейские организации Франции жаловались на рост агрессии и случаи вандализма.