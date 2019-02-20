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Массовые акции против антисемитизма прошли во Франции

Митинги прошли в каждом втором департаменте. В Париже собрались десятки тысяч человек. Поводом стали антисемитские высказывания участников движения "желтых жилетов". В частности, инцидент, когда толпа едва не напала на философа Алена Финкелькраута. До этого многие еврейские организации Франции жаловались на рост агрессии и случаи вандализма.

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