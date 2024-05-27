Массовые акции в знак солидарности с Палестиной проходят по всему миру

По всему миру - массовые акции в знак солидарности с Палестиной. С призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа вышли в Стамбуле. Жители собрались перед израильским консульством.



В Кейптауне в поддержку палестинцев на улицах десятки тысяч человек. Ранее правительство ЮАР приветствовало решение Международного суда ООН о прекращении огня в Рафахе.



К миру на Ближнем Востоке призывают и в Берлине. На демонстрацию собрались тысячи людей, требуя немедленного прекращения огня. Участники демонстрации несли плакаты с лозунгами и палестинские флаги.