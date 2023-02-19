Очередные протесты в Молдове и Италии, но у европолитиков в приоритете Украина

Сегодня последствия этой войны приходят к нам, к рабочим этой страны. Стоимость жизни становится все более и более непосильной. Мы выступаем против (военной) эскалации, проводимой западными странами, которая втягивает нас в третью мировую войну. Мы считаем, что войну нужно прекращать, а не выигрывать.

Марта Коллот, член партии "Власть народу" (Италия)