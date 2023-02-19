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Очередные протесты в Молдове и Италии, но у европолитиков в приоритете Украина
Новая антиправительственная акция в Кишиневе уже при новом Кабинете министров. Политика молдавских властей довела ситуацию в стране до критического состояния: продолжается подорожание газа, энергоресурсов и продуктов питания. Социально-экономическая жизнь Молдовы второй год подряд характеризуется падением уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом. Страна переживает рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая еще в сентябре практически достигла 34%. Политические партии и рядовые граждане вышли на улицы с лозунгом: "Счета от Майи Санду самые большие в мире!"
В приоритете властей Италии не жители страны, а поддержка Украины
Штормит и Италию. Сценарий тот же: жизнь становится тяжелее, многие люди могут оказаться за чертой бедности. Цены растут, а уровень доходов населения стоит на месте. Несмотря на это, премьер Италии продолжает оказывать дорогостоящую военную поддержку Киеву.
Сегодня последствия этой войны приходят к нам, к рабочим этой страны. Стоимость жизни становится все более и более непосильной. Мы выступаем против (военной) эскалации, проводимой западными странами, которая втягивает нас в третью мировую войну. Мы считаем, что войну нужно прекращать, а не выигрывать.
"Долой оружие, поднять зарплату!" - под таким лозунгом активисты устроили шествие в Пизе. На улицы вышли сотни протестующих.
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