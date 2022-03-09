Массовые аресты футбольных фанатов в Мексике

Все мы становимся свидетелями, как весь мир сейчас активно накачивают агрессией, злобой, ненавистью. Беспрецедентный по своей жестокости случай произошел в Мексике. Власти арестовали 10 футбольных фанатов, которые стали зачинщиками массовой бойни в минувшую субботу. По официальной информации, в результате драки пострадали 26 человек, 3 находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось о 17 погибших. Фанаты напали на семейный сектор. Уже уволили 5 должностных лиц. Частная компания, отвечавшая за безопасность, лишилась контракта. Все матчи в высшем дивизионе Мексики были отменены. Планируют ввести тотальные запреты на посещение матчей болельщиками.



Появились и первые призывы приостановить чемпионат Мексики и отобрать ЧМ-2026. Ведь наряду с США и Канадой именно Мексика собирается проводить мундиаль. Прямо сейчас в Twitter тысячи постов с хештегом #Всемирныйпозор. Все в один голос кричат: к футболу Мексика пока не готова. Но случись нечто подобное в восточном регионе Европы, мгновенно бы последовали самые жесткие санкции.

