ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Массовые беспорядки в Cиэтле

Массовые беспорядки не утихают в США. В Сиэтле акции протеста вылились в столкновения с полицией. Протестующие подожгли строящийся центр для заключения несовершеннолетних, попытались взорвать полицейский участок. Ведомство назвало происходящее в городе мятежом. Для сохранения порядка правоохранители применяют силу, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений задержано 25 человек. Три офицера пострадали. Всего стражи правопорядка разогнали порядка тысячи людей в районе Капитолийского холма.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все