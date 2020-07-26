Массовые беспорядки в Cиэтле

Массовые беспорядки не утихают в США. В Сиэтле акции протеста вылились в столкновения с полицией. Протестующие подожгли строящийся центр для заключения несовершеннолетних, попытались взорвать полицейский участок. Ведомство назвало происходящее в городе мятежом. Для сохранения порядка правоохранители применяют силу, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений задержано 25 человек. Три офицера пострадали. Всего стражи правопорядка разогнали порядка тысячи людей в районе Капитолийского холма.



