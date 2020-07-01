Массовые беспорядки в Эфиопии

Из-за гибели популярного политика и музыканта в Эфиопии вспыхнули беспорядки. По мнению протестующих, убийц ищут недостаточно активно. Накануне в результате столкновений с полицией в нескольких крупных городах страны погибли по меньшей мере 8 человек, десятки ранены. Арестованы активисты протеста. Еще большую дестабилизацию ситуации вызвали 3 взрыва - кто совершил теракты, до сих пор неизвестно. Власти сообщают, что жертвами этих атак стали как мирные жители, так и сами террористы.



