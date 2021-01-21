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Массовые беспорядки в Гаити. Протесты переросли в столкновения с полицией
На улицы Порт-о-Пренса вышли тысячи манифестантов с требованием отставки властей. В ходе шествия начались ожесточенные столкновения с полицией. Блюстители порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. Есть информация об использовании полицией огнестрельного оружия, сообщается о десятках раненых. Президента гаитяне винят в том, что в стране катастрофическая экономическая ситуация, которая усугубляется чудовищной коррупцией. Вдобавок, в Гаити так и не смогли наладить эффективную борьбу с эпидемией COVID.
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