Массовые беспорядки в Гаити. Протесты переросли в столкновения с полицией

На улицы Порт-о-Пренса вышли тысячи манифестантов с требованием отставки властей. В ходе шествия начались ожесточенные столкновения с полицией. Блюстители порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. Есть информация об использовании полицией огнестрельного оружия, сообщается о десятках раненых. Президента гаитяне винят в том, что в стране катастрофическая экономическая ситуация, которая усугубляется чудовищной коррупцией. Вдобавок, в Гаити так и не смогли наладить эффективную борьбу с эпидемией COVID.



