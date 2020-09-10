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Массовые беспорядки в Колумбии

Ожесточенные столкновения молодежи из трущоб с полицией уже вторые сутки продолжаются в колумбийской столице. Там от рук блюстителей порядка погиб один из местных адвокатов: к нему несколько раз применили электрошокер, он скончался на месте. В жертвы его выбрали потому, что на нем не было медицинской маски. Столкновения, вспыхнувшие после этого, распространились на большинство городов страны. В погромах пострадали десятки магазинов и сотни автомобилей.

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