Массовые беспорядки в Колумбии

Ожесточенные столкновения молодежи из трущоб с полицией уже вторые сутки продолжаются в колумбийской столице. Там от рук блюстителей порядка погиб один из местных адвокатов: к нему несколько раз применили электрошокер, он скончался на месте. В жертвы его выбрали потому, что на нем не было медицинской маски. Столкновения, вспыхнувшие после этого, распространились на большинство городов страны. В погромах пострадали десятки магазинов и сотни автомобилей.