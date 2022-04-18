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Массовые беспорядки в Швеции: десятки пострадавших

Швеция уже несколько дней охвачена протестами. Демонстранты забрасывают правоохранителей бутылками и камнями. В городе Норрчепинг полиция в попытках подавить насилие открыла предупредительный огонь. Местный телеканал сообщает о десятках пострадавших. Несколько человек задержаны. Беспорядки в стране вспыхнули после акции лидера датской ультраправой партии Расмуса Палудана, участники которой сожгли копию Корана и потребовали запретить ислам в европейских странах.

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