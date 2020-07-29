Массовые беспорядки в США признаны нападением на правительство страны

"Беспорядки в Портленде и других городах США - это нападение на правительство страны", - заявил министр юстиции Штатов Уильям Барр. Генпрокурор отметил, что анархисты использовали в своих целях законные протесты, чтобы сеять хаос. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ и другие спецсредства для усмирения толпы.





В США экстремисты угрожают семьям полицейских

Как отмечают некоторые американские СМИ, разногласия в стране больше не решаются демократическим путем. Так, экстремисты начали угрожать семьям полицейских, чтобы те, по их словам, не препятствовали так называемой демократии.

Такер Карлсон, журналист Fox News:

"В минувшие выходные мы видели, как демократы оправдывают своих избирателей. Вооруженные толпы сторонников Джо Байдена жгли здания, били машины, нападали на полицейских. Они избивали людей. Но средства массовой информации, пристально наблюдая за всем этим, сделали вид, что ничего не произошло, оправдывая бунтарей. Посыл ясный: американцы больше не равны. В этой стране есть два стандарта: один стандарт для них и совсем другой стандарт - для вас".

В США на фоне протестов резко подскочил уровень преступности