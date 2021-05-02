Массовыми демонстрациями отметили Первомай в странах Западной Европы

В этом году к требованиям социальной справедливости добавился протест против карантинных ограничений. Повсеместно манифестации переросли в стычки с правоохранителями. В Берлине около 8 тысяч людей вышли на улицы без масок и соблюдения социальной дистанции. Ситуация обострилась, когда группа активистов стала взрывать петарды и поджигать мусорные баки. Акцию разогнали с помощью спецсредств.



Стычками и беспорядками закончились и первомайские протесты во Франции. В Париже к шествию присоединились "желтые жилеты". Демонстранты бросали в полицию петарды и фейерверки. Силовики ответили слезоточивым газом и водометами. Задержаны 34 человека. В Лионе в ходе беспорядков пострадали 27 полицейских и жандармов, не менее 5 человек были задержаны. Там тоже применили водометы. Всего на манифестации по всей стране вышли 150 тысяч человек.