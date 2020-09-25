Массовые демонстрации в Мадриде переросли в серьезные стычки с полицией

Массовые демонстрации против ограничительных мер в Мадриде переросли в серьезные стычки с полицией. Изначально люди якобы вышли на мирные акции. Жители собирались в толпы и хлопали в ладоши. Некоторые протестующие устроили сидячую забастовку возле медицинского центра. На призывы полиции разойтись, ведь в городе все еще действует локальный локдаун, манифестанты начали нападать на стражей порядка. Полиция в ответ начала жесткие задержания. Сообщается о нескольких арестованных.