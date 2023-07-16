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Массовые нападения и кровопролития не прекращаются в США

На улицах американских городов продолжаются массовые нападения и происходят кровопролития. В штате Джорджия за поимку стрелка даже объявили вознаграждение в 10 тысяч долларов. От рук убийцы в Хэмптоне погибли четверо (трое мужчин и женщина), причем их расстреляли в разных местах, сообщил начальник полиции города.

Мотивы нападавшего неизвестны.

На оживленной улице в Северной Дакоте огонь открыли по самим полицейским: один правоохранитель погиб, еще двое тяжело ранены. Стрелка ликвидировали на месте.

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