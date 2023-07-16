Массовые нападения и кровопролития не прекращаются в США

На улицах американских городов продолжаются массовые нападения и происходят кровопролития. В штате Джорджия за поимку стрелка даже объявили вознаграждение в 10 тысяч долларов. От рук убийцы в Хэмптоне погибли четверо (трое мужчин и женщина), причем их расстреляли в разных местах, сообщил начальник полиции города.