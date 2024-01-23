Массовые протесты фермеров проходят по всей Европе

Французские фермеры продолжают перекрывать дороги. Сотни тракторов въехали в город Ажен на юго-западе страны. Там протестующие заблокировали близлежащее шоссе и выгрузили тонны мусора на железнодорожные пути возле вокзала.

Фермеры опорожняют трейлеры с отходами на обочинах дорог и поджигают их. Автомагистраль, ведущая в Испанию, полностью парализована. Заблокирована автодорога на Перпиньян. Так аграрии протестуют против мер экономии, разоряющих сельское хозяйство.

В Италии тоже протестуют. Фермеры перекрыли тракторами дороги в Болонье и Кастровиллари с требованием принять меры по снижению затрат на сельскохозяйственное производство и защите местной продукции от украинского демпинга.

