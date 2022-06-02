Массовые протесты и ожесточенные столкновения студентов с полицией в Чили

Минувшим днем тысячи молодых людей вышли на улицы Сантьяго с требованием обеспечить субсидии учебным заведениям. Манифестанты также добивались от правительства оказания помощи населению в связи с резким ростом цен на продовольствие: 40 процентам граждан страны не хватает средств на пропитание. Полиция применила для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. На улицах города развернулись настоящие сражения - среди манифестантов и блюстителей порядка есть десятки раненых.