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Массовые протесты и ожесточенные столкновения студентов с полицией в Чили
Минувшим днем тысячи молодых людей вышли на улицы Сантьяго с требованием обеспечить субсидии учебным заведениям. Манифестанты также добивались от правительства оказания помощи населению в связи с резким ростом цен на продовольствие: 40 процентам граждан страны не хватает средств на пропитание. Полиция применила для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. На улицах города развернулись настоящие сражения - среди манифестантов и блюстителей порядка есть десятки раненых.
Примечательно, что месяц назад президентом страны стал Габриэль Борич - 36-летний бывший студенческий активист. Действия полиции при нем сохранили прежнюю суровость, из-за чего бывшие коллеги обвиняют Борича в предательстве.