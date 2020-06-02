Массовые протесты и погромы в США

Уже неделю в США не стихают протесты. Обозреватели говорят, что столь ожесточенных столкновений в стране не было с 60-х годов. Комендантский час вводится во многих городах. Губернатором Аризоны объявлен локдаун как минимум на неделю. И если в конце мая на улицы вышли те, кто хотел выразить негодование из-за гибели афроамериканца, то теперь среди участников акций протеста появились мародеры и погромщики.В Нью-Йорке и Вашингтоне введен комендантский час, но эта мера пока никак не повлияла на ход событий. Напомним, 46-летний Джордж Флойд погиб во время задержания полицией. Согласно выводам судмедэкспертов и результатам официального вскрытия тела, его смерть была вызвана механической асфиксией.



