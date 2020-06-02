3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Массовые протесты и погромы в США
Уже неделю в США не стихают протесты. Обозреватели говорят, что столь ожесточенных столкновений в стране не было с 60-х годов. Комендантский час вводится во многих городах. Губернатором Аризоны объявлен локдаун как минимум на неделю. И если в конце мая на улицы вышли те, кто хотел выразить негодование из-за гибели афроамериканца, то теперь среди участников акций протеста появились мародеры и погромщики.В Нью-Йорке и Вашингтоне введен комендантский час, но эта мера пока никак не повлияла на ход событий. Напомним, 46-летний Джордж Флойд погиб во время задержания полицией. Согласно выводам судмедэкспертов и результатам официального вскрытия тела, его смерть была вызвана механической асфиксией.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ