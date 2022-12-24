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Массовые протесты курдов проходят в Париже

Во Франции в результате вооруженного нападения француза возле культурного центра Ахмет-Кая в Париже сторонники крайне левой Рабочей партии Курдистана начали акции протеста в связи с убийством франко-курдского гражданина. Курды стали жечь покрышки, мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Поданным местных СМИ, в результате беспорядков было ранено пятеро полицейских.

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