Массовые протесты курдов проходят в Париже

Во Франции в результате вооруженного нападения француза возле культурного центра Ахмет-Кая в Париже сторонники крайне левой Рабочей партии Курдистана начали акции протеста в связи с убийством франко-курдского гражданина. Курды стали жечь покрышки, мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.