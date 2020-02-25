Массовые протесты недовольных греков обернулись столкновениями с полицией

Жители Лесбоса и Хиоса вновь вышли на акции против миграционных лагерей. Власти хотят построить новые убежища для нелегалов, несмотря на то что оба острова и так забиты выходцами с Востока и Африки под завязку! Протестующие попытались помешать выгрузить технику для постройки. Правоохранители распылили слезоточивый газ. В Греции сейчас пребывают около 150 000 беженцев. На Лесбосе и Хиосе в убежищах содержатся до 15 000 мигрантов при вместимости всего 3 000.