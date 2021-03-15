Массовые протесты прокатились по планете

Вообще же минувшее воскресенье ознаменовалось массовыми протестами по всей планете - зачастую они выливались в столкновения с полицией. И стражи порядка действовали максимально жестко.



Бесконечное карантинное заключение истощило терпение граждан.



А бесцеремонные разгоны протестующих пандемия сделала своего рода трендом западноевропейской полиции, а моду на вседозволенность стражей порядка диктуют США.



Обзор неспокойного воскресенья - в материале Олега Романова.





В Соединенном Королевстве сотни людей собрались почтить память Сары Эверард, похищенной и убитой полицейским 3 марта. Расследование этой истории еще продолжается, но англичане уже недовольны медлительностью и слишком нейтральной реакцией на данную трагедию властей. И вот вполне мирный траурный митинг у стен Скотланд-Ярда оказался омрачен стычками с полицией.



Сперва публике предложили разойтись и не нарушать карантинные ограничения, затем пригрозили штрафами, а они в период локдауна очень суровы: несколько тысяч фунтов для рядового нарушителя, около 20 тысяч - для организатора. Собравшиеся, однако, расходиться не торопились, и блюстители порядка применили силу.



Видимо, полицейским кто-то из начальства все-таки указал на неуместность в насилия против скорбящих: "бобби" отступили. Теперь у главного крыльца Скотланд-Ярда возник импровизированный мемориал: лондонцы по-прежнему требуют справедливости в деле о похищении и убийстве Эверард.





"Печально, что акция, которая должна была стать мирной и торжественной, превращена полицией в хаос. Отвратительно!"



"Меня это шокировало. Полиция действовала неподобающим образом!"



"Они уехали и все вернулось в норму - поминальный митинг стал грустным и торжественным. Мы вспоминали женщину, которая была убита так чудовищно!"



В Нидерландах полиция разогнала "кофейную вечеринку"



А в Нидерландах конфликт с полицией вспыхнул на иной почве - власти страны на днях продлили до 31 марта локдаун. Для мелкого бизнеса страны - это дальнейшее погружение в катастрофу: если госслужащим гарантирована зарплата, а у крупного бизнеса высокий запас прочности, то мелкие магазины и лавчонки близки к разорению. Новый многонедельный карантин спровоцировал беспорядки по всей стране. В последние дни в десятках городов случились столкновения с полицией, имели место погромы и разграбление крупных магазинов.



По европейским стандартам

Акции протеста против полицейского насилия развернулись в США

