Массовые протесты в Израиле

В Тель-Авиве 150 тыс. израильтян вышли на антиправительственную демонстрацию. Митинг стал самым массовым в стране за 8 месяцев. Участники акции, как и десятков предыдущих, потребовали сделки по немедленному освобождению заложников и проведению в стране досрочных выборов. Мирное шествие сменилось стычками с полицией. Демонстрантов разгоняли конные отряды, активисты в свою очередь блокировали дороги и жгли костры на проезжей части. Аналогичные акции прошли в 70 местах по всей стране.