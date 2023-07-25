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Массовые протесты в Израиле стремительно превращаются в беспорядки
Минувшей ночью в Израиле резко обострилась внутриполитическая ситуация: массовые протесты здесь стремительно превращаются в беспорядки. Причиной стало решение парламента, который минимальным перевесом голосов ограничил полномочия местного Верховного суда.
Недовольные этой юридической новацией принялись блокировать дороги и вступать в схватки с полицией. Накал взаимной ненависти достиг такого градуса, что один из сторонников парламентского решения и, соответственно, противник протестов буквально протаранил уличную толпу.
Три человека пострадали. Власти продолжают попытки рассеять толпу, которая заполонила улицы и площади Тель-Авива, поливая манифестантов из брандспойтов.
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