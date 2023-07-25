Массовые протесты в Израиле стремительно превращаются в беспорядки

Минувшей ночью в Израиле резко обострилась внутриполитическая ситуация: массовые протесты здесь стремительно превращаются в беспорядки. Причиной стало решение парламента, который минимальным перевесом голосов ограничил полномочия местного Верховного суда.

Недовольные этой юридической новацией принялись блокировать дороги и вступать в схватки с полицией. Накал взаимной ненависти достиг такого градуса, что один из сторонников парламентского решения и, соответственно, противник протестов буквально протаранил уличную толпу.