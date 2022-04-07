Уличные беспорядки в Перу. Пять человек погибли. Массовые протесты вспыхнули из-за высоких цен на топливо и удобрения. Протестующие перекрывают дороги, требуя отставки президента и правительства. Ранее в столице Лиме объявили комендантский час, однако взять ситуацию под контроль не удалось. Для усмирения активистов полиция применила слезоточивый газ.



Правительство Перу объявило чрезвычайное положение для сельскохозяйственного сектора. Причина - рост цен на удобрения, вызванный антироссийскими санкциями. Страна также столкнулось с высокой инфляцией. В марте она достигла 26-летнего максимума, в основном из-за роста цен на топливо и продукты питания.

