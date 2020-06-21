Массовые протесты в США стали главным мировым событием после пандемии COVID-19

Убийство темнокожего Джорджа Флойда при задержании в конце мая вывело на улицы миллионы американцев. Погромы и беспорядки охватили десятки штатов и сотни городов Америки. И продолжаются до сих пор.



Масла в огонь подливает противостояние в политической верхушке страны в преддверии президентских выборов. Демократы протесты всячески поддерживают и отказываются от силового противодействия. А республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом, напротив, не прочь прибегнуть к помощи нацгвардии и даже армии.



Причем, локальный бунт в США перерос в мировой протест. И уже сложно сказать, чего на самом деле добиваются демонстранты. Куда уходят корни американских и других протестов, а главное - к чему они приведут, разбирался Андрей Семченко.





Расовые протесты

Убийству Джорджа Флойда уже почти месяц. Волна протестов, вызванных чудовищным расистским обращением, прокатилась от США, обернулась задержаниями и столкновениями в Старом Свете, дошла даже до Страны восходящего солнца (правда, там реагировали мирно) и, обогнув Землю, вернулась в Штаты. После убийства полицейскими еще одного афроамериканца протесты вспыхнули с новой силой.

В Портланде решили воспользоваться опытом активистов из Сиэтла. Новая автономная зона вышла меньше своего “ментального родителя”, век ее также не был долог.

Зато автономия Капитолийского холма превратилась в культовое место. Граффити, посвященные борьбе с расизмом, стихийные мемориалы жертвам расовой ненависти - все это можно найти в так называемой зоне, свободной от полиции. На днях протестующие установили пятиметровую скульпутру черной руки, сжатой в кулак, - символ борьбы за права африканцев.

На вопрос о целесообразности таких мероприятий до конца ответить нельзя. Разговоры о высоких материях (как мир во всем мире или абсолютное равенство) выглядят комично, особенно если при этом инициаторы острой темы громят магазины, оккупируют территорию, а потом танцуют, в то время как проблема, по сути, не разрешена. И даже полицейская реформа от скандально известного расистскими высказываниями Трампа выглядит скорее как политический ход в преддверии ноябрьских выборов, но никак не выход из проблемы.

Дональд Трамп, президент США:

"Сегодня я подписываю распоряжение, чтобы побудить полицейское управление по всей стране принять самые высокие профессиональные стандарты. Они должны быть высочайшими на всей Земле".

В бесконечной канители выяснений, кто прав, кто виноват, страдают даже вещи на первый взгляд очень далекие от сегодняшних разногласий. Агрессия выливается на памятники известным историческим персонам. Томас Джефферсон, Король Бельгии Леопольд Второй, Христофор Колумб - их вина лишь в предрассудках своего времени. А протестующие декламируют: они, мол, были у истоков сегодняшней расовой неприязни. Нет-нет да и приходится соглашаться.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар по правам человека ООН:

"Да, сегодняшние протесты являются кульминацией боли и долгой борьбы за равенство многих поколений. Мы обязаны тем, кто положил на борьбу за равенство рас свою жизнь. Сейчас как никогда важно начинать фундаментальные изменения".

Чего не отнять у движения Black Lives Matter, так это его идеального попадания в тренд и, хоть и неоднозначным пиаром, но способности привлечь внимание к реально существующим проблемам. Неправительственная организация Human Rights Watch представила расследование о проявлении расизма со стороны французской полиции. Отчет дал четко понять картину на задокументированном уровне. Мальчиков и мужчин неевропейской внешности большинство стражей порядка держат за потенциальных преступников вне зависимости от их поведения.

Слим Бен Ахур, адвокат по борьбе с дискриминацией:

"В бедных кварталах сотрудники полиции часто знают в лицо детей, которых они останавливают. Независимо от их поведения, человек может быть остановлен из-за мнимой возможности нарушения общественного порядка. Для некоторых полицейских причина такого нарушения - другой тон кожи".

На фоне постоянных заявлений о дискриминации Еврокомиссия начала обсуждать директиву против предвзятости по расовому признаку. Ее заморозили более десяти лет назад.

Алис Кунке, экс-министр культуры и демократии Швеции:

"Первым шагом будет разблокирование антидискриминационной директивы. Этот материал застрял в стадии рассмотрения с 2008 года. Я призываю предстоящее председательство Германии использовать эту историческую возможность для действий. И вечером я хочу уложить свою дочь в постель и заверить ее: "Ты будешь в безопасности, потому что в ЕС страх, ненависть, невежество не заставит нас замолчать". Я спрашиваю от имени моей дочери: если не сейчас, то когда?"

Поддерживает такие идеи и первый мэр африканского происхождения в Бельгии. Мужчина много лет назад приехал в страну беженцем из Конго. Часто сталкиваясь с актами дискриминации, он все же смог достигнуть политических высот.

Пьер Компани, мэр г. Ганшорена:

"Я считаю, что львиная доля проблем расизма идет из интеллекта. В сфере образования мы позволяли себе насмехаться над темным человеком, мы замалчивали проблемы, которые сегодня рвутся наружу общества. Больше так продолжаться не может".

Цвет кожи - негуманный фактор

Но в США на улицы начали выходить люди, не поддерживающие движение BLM. Они называют сторонников движения вандалами и нарушителями порядка. Эти демонстранты начинают говорить об обратном расизме, когда, например, на работу берут африканцев лишь из-за боязни быть обвиненными в дискриминации. На днях две разно настроенные группы вышли на улицы Майями. К счастью, колонны разминулись. Ожидаемых столкновений не произошло.