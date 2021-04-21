Массовые задержания демонстрантов в Берлине

Акции протеста в Берлине уже переросли в стычки демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Несколько тысяч человек протестуют против коронавирусных ограничений. Для разгона массового митинга полицейские применили перцовый газ и дубинки. Задержаны десятки протестующих.



Напомним, что сейчас на федеральном собрании Германии проходит голосование за реформы, которые ограничат права местных органов власти самим устанавливать карантинные ограничения в условиях пандемии COVID-19. Уставшие от заточения люди вышли, чтобы не допустить ужесточения локдауна. Для разгона беспорядков в городе задействовано более 2 тысяч полицейских.