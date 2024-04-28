Массовые задержания в США

Более 700 человек задержаны в США во время пропалестинских протестов за последние 10 дней, сообщает "Нью-Йорк Таймс". Из них 200 - только в субботу.

Акции против войны в секторе Газа проходят в вузах по всей стране. На территориях кампусов развернули палаточные лагеря. Силовики всеми доступными методами ликвидируют их.