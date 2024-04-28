ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Массовые задержания в США

Более 700 человек задержаны в США во время пропалестинских протестов за последние 10 дней, сообщает "Нью-Йорк Таймс". Из них 200 - только в субботу.

Акции против войны в секторе Газа проходят в вузах по всей стране. На территориях кампусов развернули палаточные лагеря. Силовики всеми доступными методами ликвидируют их.

Отметим, новую волну студенческой активности и демонстраций спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне 18 апреля манифестантов, которые устроили палаточный лагерь на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все