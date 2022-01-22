На французской заморской территории в Гваделупе ночью вспыхнули новые гражданские беспорядки, поводом стало введение Парижем паспортов вакцинации. Сообщается, что боевые патроны используют как правоохранители, так и протестующие. Один полицейский был ранен в колено.





При этом на острове некому тушить пожары и убирать завалы. Большинство спасателей были уволены из-за того, что не были вакцинированы. По той же причине увеличивается время ожидания и в больницах.