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Массовый расстрел на выпускном в США

Очередной массовый расстрел - теперь в американском городе Ричмонд. Выстрелы прозвучали в ходе выпускной церемонии в местной Гугенотской средней школе. Убиты два человека, еще пятеро ранены.

Известно, что нападение совершил 18-летний молодой человек: полиции его удалось задержать вскоре после того, как он бежал с места преступления. Мотивы убийцы не сообщаются.

В нынешнем году число массовых расстрелов в Соединенных Штатах рекордное - на треть превосходит показатели прошлого года. Эксперты теряются в догадках, что этому причиной: возможно, общий рост криминальности американского общества, но не исключено также, что речь идет о новой социальной психодемии.

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