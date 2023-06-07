Массовый расстрел на выпускном в США

Очередной массовый расстрел - теперь в американском городе Ричмонд. Выстрелы прозвучали в ходе выпускной церемонии в местной Гугенотской средней школе. Убиты два человека, еще пятеро ранены.

Известно, что нападение совершил 18-летний молодой человек: полиции его удалось задержать вскоре после того, как он бежал с места преступления. Мотивы убийцы не сообщаются.