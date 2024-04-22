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Массовый расстрел в американском Мемфисе: неизвестные открыли огонь по участникам вечеринки в городском парке

В американском Мемфисе неизвестные открыли огонь по участникам праздничной вечеринки в городском парке. Погибли два человека, еще шестеро доставлены в больницу.

Последние несколько лет в США наблюдается резкий рост насилия. Главной причиной эксперты называют миграционный кризис и растущее наркопотребление.

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