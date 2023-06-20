Массовый расстрел в американском Милуоки: ранены шестеро подростков

Очередная стрельба в США: ранены шестеро подростков в одной из церквей города Милуоки. Состояние некоторых пострадавших вызывает у врачей опасения. Инцидент случился на праздничном богослужении: в храме вспыхнула драка, один из присутствующих выхватил пистолет и принялся методически расстреливать людей.



Полиция сумела задержать преступника. По статистике, в этом году количество массовых расстрелов в Штатах выросло на треть, криминогенная ситуация в крупных городах катастрофическая - Лос-Анджелес и Чикаго практически отобрали у городов Гондураса и Бразилии репутацию самых опасных на планете.