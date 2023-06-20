3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Массовый расстрел в американском Милуоки: ранены шестеро подростков
Очередная стрельба в США: ранены шестеро подростков в одной из церквей города Милуоки. Состояние некоторых пострадавших вызывает у врачей опасения. Инцидент случился на праздничном богослужении: в храме вспыхнула драка, один из присутствующих выхватил пистолет и принялся методически расстреливать людей.
Полиция сумела задержать преступника. По статистике, в этом году количество массовых расстрелов в Штатах выросло на треть, криминогенная ситуация в крупных городах катастрофическая - Лос-Анджелес и Чикаго практически отобрали у городов Гондураса и Бразилии репутацию самых опасных на планете.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе