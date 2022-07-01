Массовый расстрел в американском штате Нью-Джерси - ранены 9 человек

В американском штате Нью-Джерси произошел очередной массовый расстрел: в центре города Ньюарка неизвестный открыл огонь по прохожим. Ранены 9 человек, включая ребенка. Погибших, к счастью, нет. О задержании преступника полиция не сообщает.

В последние месяцы массовые расстрелы фиксировались в разных уголках страны: самыми масштабными оказались нападения в штате Нью-Йорк, где погибли 10 человек, и атака в техасском Буффало, где жертвами стали 19 детей и двое взрослых.