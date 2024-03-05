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Массовый расстрел в Филадельфии

Очередной массовый расстрел в США. Инцидент случился в Филадельфии на автобусной остановке возле одной из местных школ.

В момент, когда ученики после занятий разъезжались по домам, двое неизвестных в упор расстреляли толпу. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения. Большинство пострадавших - подростки.

Преступников задержать не удалось. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, лишь констатировали, что самым опасным временем суток в городе стало послеобеденное. Именно по окончании школьных занятий в Филадельфии особенно велика опасность получить пулю или удар ножом.

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