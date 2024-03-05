Массовый расстрел в Филадельфии

Очередной массовый расстрел в США. Инцидент случился в Филадельфии на автобусной остановке возле одной из местных школ.

В момент, когда ученики после занятий разъезжались по домам, двое неизвестных в упор расстреляли толпу. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения. Большинство пострадавших - подростки.