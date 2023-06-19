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Массовый расстрел в США: неизвестные открыли огонь на праздничной вечеринке в пригороде Чикаго
Очередной массовый расстрел в США. В пригороде Чикаго на автомобильной стоянке во время праздничной вечеринки неизвестные открыли огонь по людям. Один человек убит, 22 - в больнице с ранениями разной тяжести, некоторые - в критическом состоянии. Преступников задержать не удалось, поэтому о мотивах происшествия у полиции нет ни малейшего представления: инцидент может быть как криминальной разборкой, так и акцией экстремистов либо сумасшедших.
В этом году количество массовых расстрелов в США резко возросло: в сравнении с прошлым годом, если верить статистике, как минимум на треть. Специалисты считают это следствием общей невротизации населения, а также ростом числа неустроенных, выброшенных на обочину жизни людей: таковых стало особенно много в результате неконтролируемой миграции из Южной и Центральной Америки.
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