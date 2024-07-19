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Массовый сбой в работе Windows парализовал работу аэропортов, банков и сотен компаний по всему миру. Что пошло не так?
Мир пребывает в сильном удивлении от сегодняшнего сбоя в Глобальной паутине. Коллапс операционной системы Windows парализовал работу авиакомпаний, банков, больниц, супермаркетов, различных организаций по всей планете. Причина - в глобальном обновлении популярного антивируса, которое и "сломало" Microsoft.
По всему миру отменены свыше 2,5 тыс. авиарейсов и почти 24тыс.задержаны. Первыми тревогу подняли авиакомпании Австралии - от Сети начали отключаться тысячи устройств. Вслед за этим паника охватила авиаперевозчиков США. Далее Турция, Индия, Япония, вся Европа. Эксперты говорят, что такого масштабного сетевого сбоя в истории человечества еще не было. И речь идет о колоссальных убытках, размер которых еще предстоит установить.
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