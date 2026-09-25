Масуд Пезешкиан заявил, что мяч на стороне Белого дома

В конфликте на Ближнем Востоке - мяч на стороне Белого дома, заявил президент Ирана в интервью изданию Fox News.

По словам Пезешкиана, именно Штаты должны решить: прекратить конфронтацию или продолжать. При этом Тегеран готов заключить договор о прекращении войны до промежуточных выборов в США в ноябре.

Иранский лидер подтвердил намерение следовать подписанному ранее рамочному соглашению с США и двигаться по пути урегулирования. Также Пезешкиан отметил, что Тегеран никогда не стремился к разработке ядерного оружия и готов соблюдать договор о его нераспространении.

В случае достижения компромисса Тегеран готов полностью отказаться от урана, обогащенного до 60 %.