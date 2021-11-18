Матеуш Моравецкий призвал остановить "Северный поток - 2"

Выгода для Польши в создании миграционной проблемы становится все очевиднее. Под шумок Брюссель приостановил нападки за несоблюдение европейских законов Варшавой, а польские власти усиленно ищут в гуманитарном кризисе российский след. И теперь стало ясно, почему.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне призвал остановить "Северный поток - 2". Помимо лоббирования американских интересов Варшава имеет и свой экономический интерес. Ведь запуск "СП-2" автоматически снизит транзит нефти через Польшу, чего варшавский истэблишмент очень не хочет, хоть и боится признаться.