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Матеуш Моравецкий призвал остановить "Северный поток - 2"
Выгода для Польши в создании миграционной проблемы становится все очевиднее. Под шумок Брюссель приостановил нападки за несоблюдение европейских законов Варшавой, а польские власти усиленно ищут в гуманитарном кризисе российский след. И теперь стало ясно, почему.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне призвал остановить "Северный поток - 2". Помимо лоббирования американских интересов Варшава имеет и свой экономический интерес. Ведь запуск "СП-2" автоматически снизит транзит нефти через Польшу, чего варшавский истэблишмент очень не хочет, хоть и боится признаться.
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