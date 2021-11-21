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Моравецкий заявил, что готов полностью закрыть границу с Беларусью

Польский премьерМатеуш Моравецкий начал турне по странам-союзникам. В компании президента и министра обороны сегодня в Таллине он встретился с премьером Эстонии. Польша ни много ни мало планирует собрать "добровольческую армию" стран НАТО для того, чтобы "быть готовыми к потенциальным угрозам, а также выработать эффективные механизмы сотрудничества для противодействия атакам и провокациям".Моравецкий заявил, что для этого даже готов полностью закрыть границу с Беларусью.

Польша стягивает к белорусским рубежам серьезный арсенал

Под предлогом усиления охраны границы Польша стягивает к нашим рубежам серьезный арсенал. В соцсетях появилось видео переброски польской дивизии. К рубежу направили батареи зенитно-ракетных комплексов "Оса" и "Куб", САУ "Краб", девять ПТС и батальон танков. Вдоль белорусской границы летают американские самолеты аэроразведки.

По данным Минобороны, Польша уже направила к белорусской границе 23 тыс. солдат (и это без учета пограничников, которые с водометами и слезоточивым газом дежурят там круглосуточно).

Все ближе к Беларуси и ядерное оружие. Генсек НАТО недвусмысленно заявил, что оно может быть размещено в Восточной Европе, если от размещения ядерных боеприпасов откажется Германия.

Неужели все этоиз-за 400 семей беженцев с детьми? Ведь обездоленныесами неоднократно заявляли, что не рассматривают Польшу как страну для постоянного проживания, им необходим лишь гуманитарный коридор. Но тогдаВаршава лишится главного средства манипуляции. А пока наша западная соседка пытается чужими руками под надуманным предлогом создать напряжение и обострить ситуацию.

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