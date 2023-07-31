Центр торговли людьми и наркотиками - основные "достоинства" Украины. Отставной генерал американской армии Майкл Флинн дал характеристику современному украинскому государству и объяснил, почему эта страна так важна для администрации Вашингтона.

"Это центр, созданный специально для торговли детьми. Это центр незаконного оборота наркотиков. Это центр незаконного оборота оружия", - сказал Майкл Флинн. Также он напомнил об американских биолабораториях на территории Украины, наличие которых Вашингтон даже не пытается скрывать.