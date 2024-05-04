Майские снегопады обрушились на Свердловскую область России

Метели в конце весны обрушились на Свердловскую область России. Сотни домов остались без электричества, дороги занесены снегом. Коммунальные службы не в силах справиться с сугробами. Снежный коллапс и в Екатеринбурге. Холод окутал также Краснодар, Ставрополь, Воронеж и Тамбов.