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Майские снегопады обрушились на Свердловскую область России

Метели в конце весны обрушились на Свердловскую область России. Сотни домов остались без электричества, дороги занесены снегом. Коммунальные службы не в силах справиться с сугробами. Снежный коллапс и в Екатеринбурге. Холод окутал также Краснодар, Ставрополь, Воронеж и Тамбов.

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