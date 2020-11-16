Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове

Победу напрезидентских выборах в Молдове одерживает председатель оппозиционнойпартии "Действие солидарность" Майя Санду. Бывшая премьер-министр получила практически 58 %голосов, в то время как действующий президент Игорь Додон - более42. У ЦИК есть еще 5 дней, чтобы подвести окончательные итоги и передать их на утверждение вКонституционный суд. Но существенно нарезультатах это не отразится. Игорь Додон намерен оспорить в суде итогиголосования, указывая на множество нарушений. Он ужепоздравил с победой оппонента. Инаугурация нового президента состоится послеистечения мандата Игоря Додона, которыйзаканчивается 23 декабря. Парламентская фракция крупнейшей в стране"Партии социалистов" ужепредложила Додону вновь возглавить формирование.